Liveticker und Livestream: Alle Spiele in der VN.at-Eliteliga

Der Emma & Eugen DSV muss zu Spitzenreiter SW Bregenz und der Intemann FC Lauterach empfängt den FC Egg.

Am Samstag finden in der VN.at Eliteliga wieder packende Spiele statt. Um 15 Uhr trifft der Intemann FC Lauterach im Bruno Pezzey-Stadion auf den FC Egg. Beide Mannschaften sind in dieser Saison stark gestartet und werden sicherlich alles geben, um den Sieg zu erringen.