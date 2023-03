Es geht wieder los: Die VN.at Eliteliga live erleben

Im Eröffnungsspiel treffen am Freitag die SRA Juniors auf den VfB Hohenems. Alle Spiele der VN.at Eliteliga gibt's auf VOL.AT im Liveticker und Livestream.

Die Vorfreude bei den Fußballfans in Vorarlberg steigt: Die VN.AT Eliteliga startet heute mit dem Spiel zwischen den SCRA Juniors und dem VfB Hohenems. Anpfiff ist um 19 Uhr, voraussichtlich in der Cashpoint Arena, in Altach.

Spitzenspiel in Altach

Der VfB Hohenems geht als Favorit in das Spiel gegen die SCRA Juniors, denn sie haben in dieser Saison schon bewiesen, dass sie zu den Top-Teams der Liga gehören. Derzeit belegen sie den zweiten Platz in der Tabelle mit 36 Punkten, 10 Punkte hinter Spitzenreiter SW Bregenz.

Der VfB Hohenems muss nach Altach. ©Sams

Spannendes Duell erwartet

Das heutige Spiel verspricht also ein spannendes Duell zweier Topteams der Liga zu werden. Der VfB Hohenems wird versuchen den Vorsprung in der Liga auf Altach auszubauen und auf Bregenz zu verringern, während die SCRA Juniors alles daran setzen werden, die Punkte in Altach zu behalten.

Livestream auf VOL.AT und VN.at

Die Spiele in der VN.at Eliteliga werden auch auf VOL.AT und VN.at im Livestream übertragen - exklusiv für "V+"-Abonnenten.

