Mit Oma Lilli ist Comedykünstler Christian Mair in den letzten Jahren ein kometenhaften Aufstieg geglückt. Er spricht über den Triumph und seine neuen Projekte

Der Livetalk mit Oma Lilli alias Christian Mair aus Bludenz:

In den letzten Jahren erlebte der Bludenzer Comedykünstler Christian Mair einen kometenhaften Aufstieg. So richtig „explodiert“ ist das Theaterstück Oma Lilli heiratet. In ganz Österreich und in den benachbarten Ländern hat Oma Lilli für Furore gesorgt. Etwa 60 Mal hat Oma Lilli alias Christian Mair Paul Rüdisser vor den Traualtar geführt und ging mit ihm den Bund fürs Leben ein. Den Anfang hat Oma Lilli mit dem Stück Oma Lilli mit Tochter Irma gemacht und das war schon ein Renner mit der Hobbyschauspielerin Gerlinde Bickel.