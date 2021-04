Livestream: BK Kurz nach dem Intensiv-Gipfel

Die APA überträgt heute, ab 14 Uhr, die Pressekonferenz nach dem Intensiv-Gipfel mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Die Regierung will etwas für das besonders belastete Personal an den Intensivstationen tun. Sowohl arbeitsrechtlich als auch finanziell sind Verbesserungen geplant, teilten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nach einem Treffen mit den Intensivkoordinatoren der Länder mit. Weitere Verschärfungen für Länder außerhalb der Ostregion stehen jedenfalls vorerst nicht an. Anschober plädiert dort für eine freiwillige "Osterruhe".