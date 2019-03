Liverpool-Fans feiern den Sieg gegen die Bayern

Im Freudentaumel waren die Fans des FC Liverpool auch noch lange nach dem Sieg im Achtelfinale gegen den FC Bayern München.

So wie es vor dem Achtelfinalspiel gegen den FC Bayern München am Marienplatz startete, ging es natürlich nach dem Sieg gegen den deutschen Rekordmeister weiter. Die Fans des FC Liverpool feierten ausgelassen und stimmten ein Lied nach dem anderen an. Mit dabei waren natürlich auch zahlreiche Bayern- und Liverpool-Fans aus Vorarlberg.