Expertengruppe der Regierung für nachhaltige Finanzprodukte

Finanz- und Umweltministerium haben gemeinsam eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die über nachhaltige Finanzprodukte nachdenken soll.

Beitrag zum Klimaziel

Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, dass „der österreichische Finanzmarkt einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele leisten kann“, denn öffentliche Mittel werden dazu nicht ausreichen, so Köstinger. In Europa seien 180 Mrd. Euro an zusätzlichen Investitionen nötig, um die Klimaziele zu erreichen, erinnerte sie. Österreich liege jetzt schon in internationalen Rankings zur Nachhaltigkeit unter den besten zehn, sagte Löger und zog eine Parallele zwischen der Focusgruppe und dem Fintech- Beirat, der von Löger im April des Vorjahres ins Leben gerufen wurde.