i: Vorarlbergs größte Ausbildungsmesse eröffnet

Auf der Ausbildungsmesse dreht sich alles um Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten für interessierte Vorarlberger.

Bildung zum Angreifen und Erleben

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat sich mit ihren Branchen und Partnern viele Highlights für die Besucher der i einfallen lassen: In erster Linie geht es um Bildung zum Angreifen und Erleben! In fünf Hallen des Messequartiers Dornbirn werden über 80 Lehrberufe erlebbar gemacht, die regionalen Lehrlingsinitiativen sind vor Ort und es gibt Informationen zu über zehn verschiedenen Schultypen. BIFO und AMS beraten die Besucher auf der i rund um die Themen Berufsorientierung und Ausbildungswege. Vorträge und Workshops mit vielen wertvollen Tipps für eine erfolgreiche Bildungs- und Berufswahl runden das Programm ab. Der Verein „Lehre in Vorarlberg“ präsentiert alle offenen Lehrstellen im Land auf einer interaktiven Vorarlberg-Karte.