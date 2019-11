minezukunft: Die „i“ in Dornbirn

Vom 7. bis 9. November steht bei der Vorarlberger Ausbildungsmesse im Dornbirner Messegelände alles im Zeichen von Lehre und Schule.

Für die Besucher gibt es einiges zu entdecken: Neben jeder Menge Infos, einem spannenden Rahmenprogramm, dem Jungmaurerwettbewerb und Köstlichkeiten aus dem Foodie-Paradies erwarten die Besucher viele Eindrücke aus der Praxis: Brot backen, eine Mauer bauen, Blumensträuße binden, Haare stylen, bei einem Auto unter die Haube schauen, mit Chemikalien experimentieren und vieles mehr. Die i-Messe bietet also in zahlreichen Bereichen Ansprechpartner, welche die Jugendlichen bei ihrer Wahl zum richtigen Bildungszweig unterstützen.

Auch David wird sich auf der Vorarlberger Ausbildungsmesse umsehen und informieren. Sein Ziel: „Ich möchte viel Informationen über verschiedene Lehrberufe sammeln, mögliche Ausbildungswege kennenlernen und Beratungsgespräche mit den Vertretern der Lehrberufe und Schultypen führen“, erzählt der 14-Jährige. Auf die i-Messe gestoßen ist der Altacher über eine Freundin seiner Eltern. Der Jugendliche weiß schon, was ihn am meisten fasziniert: „Ich interessiere mich für technische Berufe, möchte mir aber alles offen lassen und auch in andere Lehrberufe hinein schnuppern. Ich bin gespannt, was mich auf der i-Messe erwartet und freue mich schon sehr darauf!“