Live vom Weltrekord-Funken in Lustenau

Heute Abend wagen die Lustenauer mit ihrem Funken einen Weltrekordversuch. VOL.AT ist ab 20 Uhr live vor Ort.

Tausende Besucher erwartet

Zum Abbrennen des knapp 60 Meter hohen “Weltrekord-Funkens” am heutigen Samstag in Lustenau werden tausende Schaulustige erwartet. In einem umfangreichen Veranstaltungsbescheid wurden mittlerweile die Sicherheitsfragen geklärt, teilte die Marktgemeinde Lustenau in einer Aussendung mit. “Unser Jubiläumsfunken ist ein einmaliges Projekt”, stellte die Funkenzunft fest.