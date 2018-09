Live vom Bockbierfest in Frastanz

Frastanz - 20.000 Bierfans werden erwartet: Startschuss für das größte Bierfest im „Ländle“. Ländle TV überträgt live auf VOL.AT ab 16 Uhr.

Am Donnerstag fiel der Startschuss zum größten Brauerei- und Bierfest des Landes, dem Bockbierfest der Brauerei Frastanz. Mit dem 3-Schwestern-Clubbing ging es gleich mit Vollgas ins Wochenende: Der angesagte DJ Staub.Sepp heizet den Party-hungrigen Bier-Fans so richtig ein.

Weiter geht es Freitagabend bis in den Sonntag, 16. September – unter anderem mit dem großen Highlight, dem Bockbieranstich am Freitagnachmittag. Neben Landeshauptmann Markus Wallner, Bierkönig Gambrinus und zahlreichen Vorarlberger Promis aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auch als besondere VIP-Gäste mit dabei: Die rund 1.300 Eigentümerinnen und Eigentümer der Brauerei. „Wir freuen uns nun riesig darauf, mit unseren Eigentümerinnen und Eigentümern und unseren Fans das Highlight des Jahres, unser Bockbierfest, gemeinsam zu zelebrieren“, freut sich Brauereidirektor Kurt Michelini auf ein unvergessliches Wochenende. Der Vorverkauf hält dieses Versprechen schon jetzt ein: Freitag- und Samstagabend sind bereits ausverkauft, Karten für das 3-Schwestern-Clubbing am Donnerstagabend sind unter bockbierfest.frastanzer.at erhältlich.

Buntes Programm und jede Menge Highlights Mit dem feierlichen Fassanstich geht am Freitag, 14. September, ab 16 Uhr das Highlight des Bockbierfestes über die Bühne. Im Anschluss daran: Die große Bockbierparty – unter anderem mit den Fegerländern und „Dreirad“. LändleTV und Vorarlberg Online übertragen den Bockbieranstich heuer live – und damit auch die Ansprache von Bierkönig Gambrinus, der sich auch in diesem Jahr kein Blatt vor den Mund nehmen wird.

Am Samstag, 15. September, beginnt das Festzelt ab 18 Uhr zu brodeln. Auf dem Programm: Der „Vollgasabend“ mit der Partyband Jetlag und DJ Staub.Sepp.

Der Familientag am 16. September ist zugleich krönender Abschluss des diesjährigen Bockbierfestes. Neben dem Frühschoppen mit MV Lesanka und dem großen Festumzug findet die Verlosung des diesjährigen Bierzahl-Gewinnspiels statt. Der oder die glückliche Gewinnerin oder Gewinner darf sich über den Bierzahl!-JEEP freuen. Und schon jetzt kann stolz festgehalten werden: Bei der Anzahl der Code-Eingaben wird es zu einem neuen Rekord kommen.

Freiwillige aus der Region sorgen für ein unvergessliches Wochenende Rund 30 Vereine aus der Region engagieren sich ehrenamtlich für das Bockbierfest-Spektakel in Frastanz. Sie sorgen dafür, dass das größte Bierfest des Landes jedes Jahr mit neuen Highlights aufwarten kann. Neben dem einzigartigen Programm warten auf die rund 20.000 Besucherinnen und Besucher eine Weinlaube mit großer Auswahl an österreichischen Spitzenweinen, eine Craftbeer-Lounge mit 50 Bieren aus aller Welt, eine Food-Truck-Meile mit verschiedensten Spezialitäten sowie eine Mostschenke mit regionalen und internationalen Apfel-Kreationen. „Wir sind jedes Jahr darum bemüht, unseren Gästen eine tolle Zeit zu garantieren. Mit dem diesjährigen Programm wird das auf jeden Fall wieder gelingen“, so Brauerei-Geschäftsführer Michelini.

Factbox zum Bockbierfest Datum: Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. September 2018

Ort: Festgelände bei der Brauerei Frastanz eGen.

Auf der Bühne: Jetlag, Dreirad, Die Fegerländer, DJ Staub.Sepp, MV Lesanka (Frühschoppen)

Features: Craftbeer-Lounge, große Food-Truck-Meile, Mostschenke und Weinlaube

Besucher-Anzahl: rund 20.000

Bier: rund 25.000 Liter frisches frastanzer Bier

Kosten Mass: 7 Euro

Mitwirkende Vereine: 35 aus der Region

Anreise: Kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Online-Ticket auf vmobil.at)

Vorverkauf: bockbierfest.frastanzer.at oder in allen Raiffeisenbanken und auf laendleticket.at

Programm-Highlights Freitag, 14. September: Feierlicher Fassanstich und Bockbierparty im Festzelt mit „Die Fegerländer“ und dem „Dreirad“

Samstag, 15. September: Vollgasabend mit „Jetlag“ und „DJ Staub.Sepp“

Sonntag, 16. September: Frühschoppen mit dem MV Lesanka, Verlosung des Bierzahl!-Gewinnspiels und großem Festumzug