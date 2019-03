Das plant Hohenems mit den Grundstücken am Emsbach

Mit dem Stadtvertretungsbeschluss vom 26. Februar 2019 steht dem Wohnbauprojekt "am Emsbach" nichts mehr im Wege: Neben einer Kleingewerbefläche und 41 neuen Wohnungen entstehen neue, öffentlich nutzbare Plätze und Durchgänge für die Innenstadt in Hohenems.

Die Pläne für das Projekt stammen vom Gewinnerbüro des dafür ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs, der “heim+müller Architektur ztgmbH” aus Dornbirn. Auf dem Parkplatz der ehemaligen Säge an der Jakob-Hannibal-Straße werden vier Wohngebäude entstehen, die sich durch ihre Ausmaße in die Villenstruktur des Jüdischen Viertels eingliedern sollen. Das Gebäude an der Jakob-Hannibal-Straße erhält zudem ein Satteldach, um das Bild der Straße zu ergänzen und damit optisch abzuschließen. Im Erdgeschoß dieses Gebäudes ist eine Kleingewerbefläche vorgesehen. Hier findet sich auch die Abfahrt für die Tiefgarage, die sich unter den Gebäuden erstreckt und den künftigen Bewohnern zur Verfügung steht. Am Ende wird die Tiefgarage mit der Garage der Mühlgasse verbunden. Wie bereits bei den in der ersten Bauetappe realisierten zwei Wohngebäuden ist auch für die zweite Bauetappe die Lauteracher i+R Wohnbau für die Projektentwicklung und Realisierung verantwortlich.