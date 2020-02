Live-Sporttalk mit Austria Lustenau Vorstandssprecher Bernd Bösch

Der Livetalk mit SC Austria Lustenau Vorstandssprecher Bernd Bösch

Am kommenden Freitag, 21. Februar, 19.10 Uhr, startet die 2. Liga mit dem Frühjahrskracher zwischen SC Austria Lustenau und FC Mohren Dornbirn. Mehrere tausend Besucher werden zum Nachbarschaftsduell in Lustenau erwartet. Spielt der 61-fache Torschütze und Kapitän Ronivaldo oder lässt sein Leistenbruch noch kein Einsatz in diesem Jahr zu?. Die Lustenauer Austria als Fünfter hat aber schon fünfzehn Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter Ried. Die Meisterschaft ist wohl „nicht so wichtig“, vielmehr könnte die Lustenauer Austria zum zweiten Mal nach 2011 das österreichische Cupfinale erreichen. Mit einem Heimsieg gegen Wacker Innsbruck am 4. März, ab 18 Uhr, würde die Austria die zweite Finalteilnahme fixieren. Wie schaut es mit der Bundesligalizenz aus oder mit dem Stadion-Neubau aus? Wie will die Austria Lustenau die angespannte Lage verbessern?