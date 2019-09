Live - So funktioniert die Integration in Österreich

Präsentation des Integrationsberichts 2019 durch Minister Alexander Schallenberg und Mitglieder des Expertenrats für Integration.

Bundesminister Alexander Schallenberg und Mitgliedern des Expertenrats für Integration liefert eine umfassende Übersicht der Integration in Österreich. Dieses Jahr wird der Integrationsbericht unter dem Titel "Integrationsbericht 2019. Integration in Österreich - Zahlen, Entwicklungen, Schwerpunkte" zusammen mit dem statistischen Jahrbuch "migration & integration" der Statistik Austria präsentiert.

Das war der Integrationsbericht 2018

Rund ein Viertel aller Schüler österreichweit haben eine andere Umgangssprache als Deutsch, an Wiener Schulen sind es sogar 51 Prozent. Das ist ein Detail aus dem am Donnerstag präsentierten Integrationsbericht 2018. Der für das Kompendium zuständige Expertenrat hielt darin fest, dass die bisherigen Ansätze zur Sprachförderung nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt hätten.

Für den Expertenrat hat die Umgangssprache in der Schule einen wesentlichen Einfluss auf den Bildungserfolg, weswegen andere Modelle als die bisherigen erprobt werden müssten, wird im Bericht empfohlen. Auch Integrationsministerin Karin Kneissl (FPÖ) merkte bei der Präsentation an, dass es um mehr als um reine Sprachförderung gehe. Selbst viele Zugewanderte der zweiten Generation verwendeten nach wie vor nicht Deutsch als Muttersprache.

Rückgang der Deutschkenntnisse

An einem Rückgang der Deutschkenntnisse bei Menschen mit Migrationshintergrund sei etwa auch das Angebot internationaler Fernsehsender schuld, betonte Kneissl. Für die Ministerin ist der Fernseher in manchen Familien ein "Ersatz für die Feuerstelle". Auch für die Ministerin kommt es nicht nur auf Sprachförderung alleine an, denn: "Wir haben die Strukturen geschaffen, in die sich jeder integrieren kann." Kneissl empfahl etwa Ausflüge in Österreich.