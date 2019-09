Aufregung: Grünen-Funktionär forderte Moscheen und Muezzins

Alles andere als erfreut zeigt man sich bei der Landespartei über diese "Einzelmeinung". Inzwischen ist der Funktionär zurückgetreten.

Weniger Zusammenarbeit mit dem Vatikan und der katholischen Kirche, dafür mehr Moscheen und Imame um die Integration zu fördern? Ein betreffendes Posting in der Kommentarfunktion von Facebook sorgt derzeit für Aufregung. Der Grund: Der Verfasser Matthias S. ist in den Reihen der Grünen kein Unbekannter. Auch vonseiten der politischen Mitbewerber hagelt es daher Kritik.

Kritik am Kommentar

Die Freiheitlichen sehen in dem Kommentar die "falsche Toleranz in der Integrationspolitik" und einen Angriff auf christliche Werte und Traditionen. Doch auch in den Reihen der Volkspartei kann man auf Anfrage aufgeregter Bürger mit der Forderung wenig anfangen.