Live: Österreichs Koch des Jahres 2019

Am Freitag Abend wird in Ischgl Österreichs "Gault&Millau Koch des Jahres 2019" gekürt.

Ab 19 Uhr wird die Verleihung aus dem Restaurant ALPENHAUS auf der Idalp hoch über Ischgl in Tirol (2.320m Seehöhe) im Livestream übertragen.

Der Livestream aus Ischgl

Der “Koch des Jahres” von Gault&Millau ist die begehrteste Auszeichnung in der heimischen Gastronomiebranche. Der Preis wurde heuer zum 36. Mal verliehen.

Neben dem Guide Gault&Millau betreut der Verlag die Homepage www.gaultmillau.at, eine stetig wachsende Social-Media-Community, die Landpartie am Bio-Weingut Geyerhof, die Genuss-Messe (fand am 8. und 9. September 2018 im Kursalon Hübner statt) und seit 2018 auch die Haubenköchewanderung in Kitzbühel. Weitere zukünftige Betätigungsfelder können nicht ausgeschlossen werden.