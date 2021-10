Live-Konferenz mit Ergebnis aller Spiele im Unterhaus

Am vorletzten Spieltag in diesem Jahr stehen im Vorarlberger Amateurfußball ganz wichtige Partien an.

Die Live-Konferenz mit Ergebnis aller Samstag Spiele im Unterhaus

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2021/2022

18. Spieltag

Sparkasse FC BW Feldkirch – IPA SC Göfis heute

Waldstadion Gisingen, 14 Uhr, SR Crnkic Hinspiel: 0:5

SV frigo Ludesch – Kaufmann Bausysteme FC Bizau heute

Sportplatz Ludesch, 14.30 Uhr, SR Mutlu Hinspiel: 2:3

poolfolio SC Fußach – SV typico Lochau heute

Stadion Müß, 14.30 Uhr, SR Winsauer Hinspiel: 2:4

Maldoner Elektrotechnik FC Hard – blum FC Höchst heute

Waldstadion Hard, 15 Uhr, SR Krizic Hinspiel: 5:1

Wälderhaus VfB Bezau – Holzbau Sohm FC Alberschwende heute

Achstadion Bezau, 15 Uhr, SR Schadl Hinspiel: 2:2

Intersport FC Schruns – Eco Park FC Hörbranz heute

Stadion Wagenweg, 16 Uhr, SR Jurcevic Hinspiel: 1:4

SK CHT Austria Meiningen – FC Nenzing heute

Sportplatz Meiningen, 16 Uhr, SR Muxel Hinspiel: 0:2

Landesliga

14. Spieltag

SV Gaißau – FC Renault Malin Sulz 2:2 (0:0)



SC Elektro Graf Hatlerdorf – Fliesen Jams FC Riefensberg heute

Sportplatz Im Steinen, 14 Uhr, SR Dichtl Hinspiel: 0:2

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach – Metzler Werkzeuge SK Brederis heute

Sportplatz Kennelbach, 15 Uhr, SR Akbulut Hinspiel: 3:3

KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt heute

Sportplatz Hittisau, 16 Uhr, SR Saskin Hinspiel: 5:0

SPG Burtscher Großwalsertal – FC Mohren Dornbirn Juniors heute

Sportplatz Raggal, 16 Uhr, SR Medwed Hinspiel: 8:1

Erne FC Schlins – SV Brauerei Frastanz heute

Sportplatz Untere Au, 16 Uhr, SR Gutschi Hinspiel: 0:1

FC Sport Haschko Sulzberg – Peter Dach FC Koblach heute

Sportplatz Sulzberg, 16 Uhr, SR Jauk Hinspiel: 1:0

1.Landesklasse, 14. Spieltag

Heute: Ruech Recycling RW Langen – Mevo FC Schwarzenberg, 14.30, Stojnic; Zima FC Rotenberg 1b (in Langenegg) – Unterberger Automation FC Nüziders, 16, Gangl; FC Raiffeisen Au – Vollbad FC Götzis, 16, Macanovic; SK Bürs – FC Viktoria Bregenz, 16, Gell; Cashpoint SCR Altach 1b – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler 3:2 (3:2); World-of-Jobs VfB Hohenems 1b – FC Baldauf Doren 0:3 (0:1);

2. Landesklasse, 14. Spieltag

Heute: poolfolio SC Fußach 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 12.30, Halder; SPG Egg/Andelsbuch 1b – SC Montafon Vandans, 14, Jovanovic; Intemann FC Lauterach 1b – SV Satteins, 14.45, Streibert; SC Admira Dornbirn Juniors – Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b, 15, Schneider; SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – FC Lustenau 1907 1b, 15.30, Borodenko;

3. Landesklasse, 14. Spieltag

Heute: Erne FC Schlins 1b – SV typico Lochau 1b, 13.45, Tschann; SW Bregenz Juniors – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 14, Demiri; Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – FC Renault Malin Sulz 1b, 16, Stefania; Intemann FC Lauterach 1c – FC Mäder, 19, Holzknecht;

4. Landesklasse, 14. Spieltag

Heute: SV frigo Ludesch 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 12, Kilic; SK CHT Austria Meiningen 1b – FC Viktoria Bregenz 1b, 13.45, Balac; FC Sport Haschko Sulzberg 1b – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b, 13.45, Mayrhofer; Intersport FC Schruns 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 13.45, Simikic; SC Elektro Graf Hatlerdorf 1b – FC Eintracht Bremenmahd, 16, Gasevic; SPG Burtscher Großwalsertal 1b – BayWaLamag FC Thüringen 1b 1:0 (1:0); SV Gaißau 1b – SC Mühlebach 2:3 (1:1);

5. Landesklasse Oberland, 14. Spieltag

Heute: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – FC Lustenau 1907 1c, 13, Borodenko; FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – Peter Dach FC Koblach 1b, 13.15, Sturm; SC Austria Lustenau Juniors – Unterberger Automation FC Nüziders 1b, 15, Bartolini; World-of-Jobs VfB Hohenems Juniors – FC Beschling Bettler Äule, 16, Akyildiz;

5. Landesklasse Unterland, 13. Spieltag

Heute: Ruech Recycling RW Langen 1b – Mevo FC Schwarzenberg 1b abgesagt; KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 13.30, Popovic; Zima FC Rotenberg 1c (in Langenegg) – Eco Park FC Hörbranz 1b, 13.45, Roithinger; SPG Egg/Andelsbuch 1c – SPG Riefensberg/Krumbach 1b 4:1 (1:1);

ÖFB Frauen 2. Liga, 11. Spieltag

Heute: Geretsberg – RW Rankweil, 12.30;

Frauen Vorarlbergliga, 9. Spieltag