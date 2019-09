Live: Hirscher verkündet seine Zukunftspläne

Wenn sich Ski-Superstar Marcel Hirscher am Mittwochabend zu seiner Zukunft äußert, ist für ihn noch einmal eine große Bühne bereitet.

Seit langem wird in der Öffentlichkeit darüber spekuliert, ob der 30-Jährige seine Karriere fortsetzt oder noch vor Beginn der anstehenden Wintersaison beendet. Die Pressekonferenz startet um 20.15 Uhr.

Hirscher live zu seiner Zukunft

Alles andere als der Rücktritt des achtmaligen Weltcup-Gesamtsiegers wäre eine große Überraschung. Zu viele Indizien deuteten in den vergangenen Monaten darauf hin, dass sich der Ausnahmeathlet ins Privatleben zurückzieht. Ganz offensichtlich aber fiel Hirscher der Entschluss extrem schwer. Einen für Anfang August anberaumten Termin ließ er mit der Begründung platzen, er habe noch nicht über seine Zukunft entschieden.

Hirschers Pressekonferenz mit dem Titel "Rückblick, Einblick, Ausblick" erregt weltweit große Aufmerksamkeit und wird zur besten Sendezeit von Fernsehstationen in ÖSterreich und in vielen weiteren Ländern live übertragen.

Sogar der US-Nachrichtensender CNN schickt ein Kamerateam, auch die "New York Times" entsendet Reporter in die Event-Location "Gusswerk" in Salzburg.