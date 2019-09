Live: Erste Bank Open mit Superstar Dominic Thiem

Ab 10:00 Uhr spricht unser Tennisstar über seine Erwartungen und Ziele beim Turnier in Wien.

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sind alljährlich das Tennis-Highlight im heimischen Sportkalender. Seit 1974 geben sich Stars von Agassi über Muster und Thiem bis hin zu Zverev in Wien ein Stelldichein. Der Star 2019 von 19. bis hoffentlich 27. Oktober wird Dominic Thiem sein. Ab 10:00 Uhr spricht er live über seine Erwartungen und Ziele.

US-Open Finalist Medwedew auch in Wien am Start

Finale in Washington, Finale in Montreal, Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati und Finale bei den US Open! Daniil Medvedev ist der Mann der Stunde auf der ATP-Tour – und Starter beim Turnier in Wien: Der 23-jährige Russe wird vom 19. bis 27. Oktober 2019 zum ersten Mal bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle aufschlagen!