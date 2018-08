Live: BVT-Razzia illegal - Die Konsequenzen

Die FraktionsführerInnen im BVT-Untersuchungsausschuss von SPÖ, NEOS und der Liste Pilz, Jan Krainer, Stephanie Krisper und Peter Pilz informieren zu den illegalen Hausdurchsuchungen beim BVT am Mittwoch live ab 9.30 Uhr über Schlussfolgerung und Konsequenzen sowie die weitere Vorgangsweise in einer gemeinsamen Presserklärung.

Das Urteil gegen die Hausdurchsuchungen ließ die Opposition einmal mehr schwere Geschütze gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auffahren. Der SPÖ-Fraktionschef im BVT-U-Ausschuss Jan Krainer forderte den Ressortchef auf, das Amt zu räumen, Peter Pilz drohte mit einem Misstrauensantrag und NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper will im Ausschuss klären, was zu der “verantwortungslosen, unprofessionellen und völlig überzogenen Vorgangsweise” gegen das BVT geführt hat.

Wie SPÖ und Grüne hält auch Peter Pilz nach den BVT-Entscheidungen des Oberlandesgerichts den Rücktritt von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) für geboten. Kickl sei “eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit”. Sollte er “nach alter freiheitlicher Art jetzt weiter am Ministersessel kleben bleiben”, müsse es im Nationalrat einen Misstrauensantrag gegen ihn geben.

Pilz appellierte am Dienstag in einer Aussendung auch an die ÖVP-Abgeordneten, einem solchen Antrag zuzustimmen. Sie müssten hier eine “klare Haltung” einnehmen, denn “der Gesetzgeber trägt eine besondere Verantwortung gegenüber einem Minister, der Gesetze bricht”. Und Akten und Aussagen würden klar belegen, dass Kickl “der Drahtzieher und Kopf hinter der illegalen Hausdurchsuchung im eigenen BVT” sei.