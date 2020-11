Live: Bundeskanzler Kurz zu Terroranschlag in Wien

Nach einem Sonderministerrat zum Anschlag in Wien wendet sich Kanzler Kurz um 10.30 Uhr in einer Rede an die Bevölkerung. Die Ansprache auf VOL.AT im Livestream.

Die Regierung hält angesichts des Anschlags um 9 Uhr - per Videokonferenz - einen Sonderministerrat ab. Um 10.30 Uhr wendet sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dann in einer Rede an die Bevölkerung. Kurz verurteilte den Angriff als "widerwärtigen Terroranschlag".

Um 12 Uhr empfangen Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie die Fraktionschefs der Parlamentsparteien im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Danach folgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort, um der Opfer zu gedenken. Aufgrund der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden die Bürger dazu aufgerufen, die Innenstadt zu meiden.