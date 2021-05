Abschlusssieg zum Abschied für FFC-Coach Jessica Thies

FFC Vorderland Trainerin saß beim 4:3-Erfolg gegen Südburgenland zum letzten Mal auf der Betreuerbank.

Wenn am Sonntag um 12 Uhr das letzte Meisterschaftsspiel in der Frauen Bundesliga zwischen dem Siebenten FC Südburgenland (in Mischendorf) und dem Sechsten FFC Vorderland angepfiffen wird, nimmt FFC-Trainerin Jessica Thies (26) zum letzten Mal auf der Betreuerbank des Vorarlberger Frauenklub Platz. Zum Abschied wünscht sich die erst 26-jährige Übersaxnerin natürlich ein Abschlusssieg um den bisherigen Vereinsrekord von 18 Punkten zu brechen. Vorderland hat bisher 17 Zähler auf dem Konto und könnte mit einem Sieg im Osten-Österreichs diesen Rekord bewerkstelligen.

Unter Jessica Thies gab es im Frühjahr zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Erst im Jänner dieses Jahres hatte Thies von Leandro Simonelli die FFC-Mannschaft übernommen. Nach neun Meisterschaftsspielen ist für Jessica Thies schon wieder Schluss. „Die Familie hat nun Vorrang. Sport und Familie lässt sich einfach nicht zu problemlos vereinbaren.“ Nun steht dann vorerst ihr sechsmonate junges Kind Leon im Vordergrund und der Sport rückt vorerst in den Hintegrund. Die Trainersuche läuft schon auf Hochtouren.

Auch Cotrainerin Verena Müller wird im Sommer nicht mehr in dieser Funktion tätig sein. Die FFC Rekordspielerin kümmert sich nun ganz klar ihrer aktiven Laufbahn und die war im Frühjahr wieder ganz klar sehr gut. In der neuen Rolle als Innenverteidigerin fühlt sich Müller pudelwohl. Mitte Juli startet die Testphase in der Cashpoint-Arena, Ende August beginnt die neue Meisterschaft der neugegründeten Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland.

Dann wird ein neuer Coach in Altach auf der Trainerbank Platz nehmen. Die drei Ausländerinnen Paige Marie Hayward, Emma Starr und Torfrau Karina Kork werden auch in der neuen Saison das FFC-Dress tragen. Die Amerikanerin Julia Sattler wusste die Erwartungen nicht zu erfüllen und für sie ist kein Platz mehr im Aufgebot. Vorwiegend werden dann Testspielerinnen aus dem EU-Raum von FFC Vorderland zum Probetraining kommen. Vorerst muss Vorderland mehr als 17 Stunden Busfahrt nach Mischendorf im Burgenland in Kauf nehmen, ehe die Saison dann zu Ende geht.

