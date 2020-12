Live ab 12 Uhr: Kommen neue Verschärfungen?

Nach dem Ministerrat am Mittwoch tritt die Regierung gegen 12 Uhr für eine Pressestatement vor die Kameras.

Ob beim Ministerrat auch das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Krise thematisiert wird, ist bis dato noch unklar. Angesichts der immer noch zu hohen Zahl an Neuinfektionen scheint dies aber nicht ausgeschlossenen. Ob es eventuell zu neuen Verschärfungen kommt, wurde bisher weder dementiert noch bestätigt.

Themen beim Ministerrat:

Regierung will internationalen Amtssitz Wien stärken

Die Bundesregierung will den internationalen Amtssitz Wien weiter stärken. Zu diesem Zweck bringt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch im Ministerrat den Entwurf für ein Amtsgesetz ein, das die bisher in verschiedenen Bundesgesetzen verstreuten Regelungen in einer einzigen Rechtsnorm zusammenfassen soll, wie das Außenministerium mitteilte.