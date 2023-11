Live ab 11 Uhr: "KV-Abschlüsse mit Augenmaß wichtiger denn je"

Österreichs Wirtschaft steckt in einer Rezession, warnt die Wirtschaftskammer und informiert in einer Pressekonferenz ab 11 Uhr über den aktuellen Stand der Kollektivvertragsverhandlungen.

Neben dem Abschwung sind die heimischen Betriebe mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert, so die Wirtschaftskammer. Besonders betroffen seien die österreichische Industrie, der Handel und das Gewerbe und Handwerk - jene Wirtschaftsbereiche, in denen zwei Drittel der heimischen Arbeitnehmer:innen ihren Arbeitsplatz haben.