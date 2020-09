Live ab 10:30 Uhr - Regierung hilft Veranstaltungsbranche mit Schutzschirm

Die Veranstaltungsbranche leidet unter vielen coronabedingten Einschränkungen. Die Regierung präsentiert daher um 10:30 Uhr einen Schutzschirm für die heimischen Veranstalter.

Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Staatssekretärin Andrea Mayer präsentieren am Freitag einen "Schutzschirm für die österreichische Veranstaltungsbranche" - live ab 10:30 Uhr.

Enge Auslegung bei Veranstaltungsbegrenzungen

Mit Montag traten in Österreich weitere Einschränkungen zur Verhinderung einer Weiterbreitung von SARS-CoV-2 in Kraft. Bei nicht professionell organisierten Indoor-Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze sind nur mehr zehn Personen zulässig. Wie das Gesundheitsministerium auf seiner Website klarstellte, wird bei Freizeitaktivitäten der Veranstaltungsbegriff eng ausgelegt.

10-Personen-Limit

Das Zehn-Personen-Limit gilt demnach grundsätzlich "für soziale Aktivitäten in Gruppen", die in geschlossenen Räumen stattfinden. Umfasst sind "insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung". Kleinere kulturelle Events und Sport- sowie Freizeit-Veranstaltungen, die nur Stehplätze und kein Sicherheitskonzept bieten, sind demnach auf zehn statt bisher auf 50 Personen zu begrenzen. Das betrifft beispielsweise Yoga-Kurse, Zumba-Stunden, Karten-Runden und Spieleabende. Dasselbe gilt für Hochzeiten, Filmvorführungen, Ausstellungen, Vernissagen, Kongresse, Schulungen und Aus- und Fortbildungen ohne zwingende berufliche Notwendigkeit. Ausgenommen sind lediglich Begräbnisse. Rettungs- und Feuerwehrorganisationen sind bei ihren Aus- und Fortbildungen insofern nicht betroffen, als sie in ihren Schulungsstätten längst Präventivmaßnahmen und Vorsorge gegen die Verbreitung des Coronavirus getroffen haben sollten. Außerdem sind sie dazu angehalten, Schulungen mit fixen Sitzplätzen abzuhalten und einen Covid-19-Beauftragten zu bestellen.