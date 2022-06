Video: Erstes Altach-Training mit Weltmeister Klose

Am Montag wurde Miroslav Klose offiziell als neuer SCRA-Trainer vorgestellt, heute fand in Altach das erste öffentliche Training mit dem Weltmeister des Jahres 2014 statt. VOL.AT war live dabei.

Das erste öffentliche Training mit dem neuen Cheftrainer Miroslav Klose fand am Dienstag in Altach statt. Erst wenige Stunden vor seiner Vorstellung am Montag hatte Klose erstmals die Mannschaft getroffen. Über seine geplante Spielphilosophie wollte er bislang noch nichts sagen. "Die Fans sollen nach den Spielen nach Hause gehen und gesehen haben, dass der SCR Altach alles gegeben hat", sagte der 137-malige Nationalspieler nur.