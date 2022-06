"Ich darf dort arbeiten, wo andere Urlaub machen!"

Das erste Miroslav Klose-Interview und die Analyse von Doppelpass-Chef und Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk bei "Vorarlberg LIVE".

Miroslav Klose ist am Montag offiziell als neuer Cheftrainer von Fußball-Bundesligist SCR Altach vorgestellt worden. Wieso Miroslav Klose sich für Vorarlberg entschieden hat und welche Pläne er verfolgt, beantwortete er in "Vorarlberg LIVE".

Federführend beim Engagement des neuen Cheftrainers war der sportliche Leiter Werner Grabherr, der am Montag vor einer Woche über den einstigen Salzburg-Geschäftsführer Jochen Sauer mit Klose in Kontakt trat. "Es war sofort klar, dass ich mit Werner an einen Tisch muss", sagte der 44-Jährige. Er habe ein "super Gefühl" gehabt. "Hier wollen die Leute, dass was entsteht, und da will ich gerne einen Beitrag leisten", so der Deutsche über sein für viele überraschendes Engagement.