Silbertal in einer Aufnahme vom 30. Juni 2018

Silbertal in einer Aufnahme vom 30. Juni 2018 ©Gerhard Scopoli

Silbertal in einer Aufnahme vom 30. Juni 2018 ©Gerhard Scopoli

Liturgiefeiern in der Pfarrgemeinde Silbertal

Eucharistiefeiern in der Pfarrkirche Silbertal zum heiligen Nikolaus und in der Bergknappenkapelle St. Agatha am Kristberg

Sonntag, 5. August, Hl. Oswald, 8:30 Uhr Eucharistiefeier in der Pfarrkirche Silbertal, 16 Uhr Eucharistiefeier in der Kapelle am Kristberg

Donnerstag, 9. August, Hl. Edith Stein oder Theresia Benedict a Cruce, 9 Uhr Eucharistiefeier mit Caféhock in Silbertal

Sonntag, 12. August, Fest zur Übertragung der Dornenkrone Christi, 8:30 Uhr Eucharistiefeier in Silbertal

Mittwoch, 15. August, Hochfest Mariä Himmelfahrt, 11:15 Uhr Eucharistiefeier am Kristberg, 13 Uhr Alpmesse auf der Alpe Dürrwald in Silbertal (jeweils mit Kräutersegnung)

Donnerstag, 16. August, Hl. Rochus, 9 Uhr Eucharistiefeier mit Caféhock in Silbertal

Sonntag, 19. August, Hl. Julius, 8:30 Uhr Eucharistiefeier in Silbertal

Donnerstag, 23. August, Hl. Rosa von Lima, 9 Uhr Eucharistiefeier mit Caféhock in Silbertal

Sonntag, 26. August, Hl. Johanna Elisabeth Bichier, 8:30 Uhr Eucharistiefeier in Silbertal

Donnerstag, 30. August, Hl. Heribert von Köln, 9 Uhr Eucharistiefeier mit Caféhock in Silbertal

Ankündigung der Pfarrwallfahrt …