Little Indians ganz groß

Eine sportlich erfolgreiche Baseball-Saison neigt sich langsam dem Ende zu.

Dornbirn. An den letzten beiden Wochenenden fanden die U10, U13, U14 und U16 Österreichische Meisterschaften im Baseball statt. Die Dornbirn Indians dürfen dabei eine äußerst positive Bilanz ziehen. „Erstmals haben wir an allen vier Österreichischen Meisterschaften teilgenommen und dann auch noch so erfolgreich. Die U13 ÖM in Dornbirn war ein großes Baseball-Fest mit vielen Zuschauern, spannenden Spielen und viel tollem Feedback“, zeigte sich Wolfgang Pschorr von den Dornbirn Indians begeistert. Das gelungene Turnier im Ballpark Dornbirn bildete gleichzeitig den perfekten Saisonabschluss für Dornbirns Baseballverein.

Starke Leistungen

Nach dem Vize-Staatsmeistertitel der Eins-Mannschaft Ende September, sicherte sich die U14 bei der ÖM in Hard ebenfalls die Silbermedaille. Zeitgleich erreichte die U10 in Traiskirchen den guten sechsten Platz bei der ÖM. Eine Woche später luden Dornbirns Baseballer als Gastgeber zur U13 ÖM nach Dornbirn. Die jungen Indianer erreichten dabei den hervorragenden dritten Platz, während sich das U16-Team in Wiener Neustadt zusammen mit den Vikings im kleinen Finale um Platz drei knapp geschlagen geben mussten.

Kommendes Wochenende nehmen dann noch die Slowpitcher:innen an der COED Slowpitch ÖM in Wiener Neustadt den Staatsmeistertitel ins Visier. Weiters blickt Dornbirns Baseballverein auf zahlreiche erfolgreiche Einsätze ihrer Mitglieder zurück: „Neben dem regulären Spielbetrieb auf Landes- und Bundesebene haben viele unserer Spielerinnen und Spieler die rot-weiß-roten Farben mit den Nationalteams bei diversen Europameisterschaften erfolgreich vertreten“, so Pschorr.