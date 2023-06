Literaturabend zu Josef Wichner im historischen Würbel-Areal in Bludenz am 20. Juni

Bludenz. In der neuen Kulturstätte im Herzen von Bludenz fanden bereits im Mai zwei Literatur-Veranstaltungen statt.

Anlässlich des 100. Todestags des Bludenzer Volksschriftstellers Josef Wichner wird am Dienstag, 20. Juni, in seiner Heimatstadt des Ehrenbürgers gedacht. Der aus Bludenz stammende Schauspieler Hubert Dragaschnig liest aus ausgewählten Werken Wichners. Die Auswahl der Texte liegt in den Händen von Jürgen Thaler, dem Leiter des Franz-Michael-Felder-Archivs. In einer anschließenden Diskussion mit dem Initiator der Josef Wichner-Gesellschaft, Detlev Gamon, werden Leben und Werk Wichners zum Thema gemacht. Der Eintritt ist frei!