Literatur zum Teilen

Bludenz. Tag und Nacht sind sie geöffnet, an drei zentralen Plätzen in der Bludenzer Innenstadt verteilt und bestückt mit einem Angebot, das so bunt ist, wie die Menschen, die sich daran bedienen.

Die offenen Bücherschränke sind mittlerweile fester Bestandteil des öffentlichen Raumes und freuen sich über Bücherspenden.

Buchstäblich wertvoll sind die offenen Bücherschränke, die österreichweit bereits in vielen Städten Fuß gefasst haben. Rund um die Uhr wird man dort mit Lesestoff versorgt und kann eben diesen auch abgeben. In Bludenz sind sie an drei Standorten zu finden. Einer ist im Erdgeschoss des Rathauses eingerichtet, der zweite auf der Gesundheitsmeile gegenüber des Bludenzer Landeskrankenhauses und der dritte neben dem Sprungbrettlädele in der Sturnengasse. Auf Grund des Erfolges der Aktion leeren sich die Bestände der Bücherschränke stetig. Deshalb brauchen die offenen Bücherschränke nun dringend Nachschub. Bücher, die nicht mehr gebraucht werden, können einfach und unkompliziert an allen drei Standorten abgegeben werden.