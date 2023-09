Literatur und Musik zu Gast im Freudenhaus

Fritz Karl und Tango de Salón eröffnen das diesjährige Herbstprogramm des Freudenhaus Lustenau.

Lustenau. Das Freudenhaus Lustenau-Team freut sich, die Eröffnung seines Herbstprogramms am kommenden Donnerstag, 14. September, ankündigen zu dürfen. Die Bühne gehört an diesem Abend dem vielfach ausgezeichneten Schauspieler Fritz Karl und der Tango de Salon Band, „die gemeinsam ein einzigartiges kulturelles Erlebnis bieten werden“, verspricht Gastgeber Roman Zöhrer in Vorfreude.