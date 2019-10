â€¦Literatur und Musik: Renate Bauer und La Rocaille

Aus dem Ärmel geschüttelt“ ist das neue Programm von Renate Bauer und dem Blockflötenensemble La Rocaille: ein humoristischer Abend mit Texten und Musik für Menschen, die Freude am Weiter- Tief- und Querdenken haben. Dieses neue künstleriche Programm findet am Sonntag, den 13. Oktober 2019 um 17 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.

Dabei begeistert die Formation mit einem musikalischen Streifzug von Antonio Vi-valdi über Mozart bis Pieter Campo und Denkanstößen von Heinz Erhardt, Theodor Fontane, Wilhelm Busch uvm.