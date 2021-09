Literatur und Musik am Kornmarkt

Anfang Oktober startet die Literatur- und Musikreihe von Regisseurin und Theaterdirektorin Renate Bauer mit dem Herbstprogramm. Die Besonderheit dieser Kulturveranstaltung ist eine herzhafte Kombination aus Literatur, Musik und Tanz.

Los geht’s am Sonntag, 3.10. mit Sängerin Petra Schöch-Lindner und Harfenist Viktor Hartobanu zu Texten von Alexandra Lotz und Renate Bauer. Mit eleganter Jazzmusik entführen uns Birgit Plankel, Rosario Bonaccorso und Peter Madsen am 10.10. in die Welt der Liebe. Am 17.10. setzen sich David Kopp und Martin Sommerlechner auf humorvolle und geistreiche Art mit Goethes Faust auseinander. Der 24.10. bietet mit Renate Bauer und Harfenistin Christina Peter eine Hommage an Schriftstellerin Ilse Helbich. Weiter geht es am 31.10. mit dem Ensemble La Rocaille und Texten von Hermann Hesse. Den Abschluss macht am 1.11. eine Konzertlesung mit führenden Persönlichkeiten der internationalen Musikszene und Erzählungen über Lebensphasen, die Schönheit und ihre Verwandlung.