"Literatur ist wie ein Lebenselixier"

Nicola Steiner spricht in "Vorarlberg LIVE" über das Literaricum in Lech.

Seit vielen Jahren gibt es in Lech das Philosophicum. Dieses Jahr vom 8. bis 10. Juli geht in der Walsergemeinde am Arlberg erstmals das Literaricum über die Bühne. „Das Literaricum stellt jedes Jahr einen Klassiker der Weltliteratur ins Zentrum und es untersucht, was uns dieser heute noch mitgeben kann“, erklärte Nicola Steiner, Journalistin beim Schweizer Fernsehen und Literaturexpertin, am Freitagabend bei "Vorarlberg LIVE".