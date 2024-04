Lisbeth Bischoff und ihre Hommage an Udo Jürgens

Am 18. April lädt die Bücherei Rohrbach zu einer Lesung mit Lisbeth Bischoff.

Dornbirn. Fast zehn Jahre ist es nun bereits her, dass Udo Jürgens gestorben ist. Eine, die den österreichischen Weltstar über 40 Jahre auf seinem Karriereweg begleitet und sehr gut gekannt hat, ist Lisbeth Bischoff. Die Dornbirner Journalistin, Autorin und Adelsexpertin hat Udo Jürgens in nicht weniger als 90 Interviews aus nächster Nähe kennengelernt. Ihren Blick auf Udo Jürgens hat Lisbeth Bischoff in einer sehr persönlichen Biografie zusammengefasst. Diese zeigt nicht nur die beruflichen Höhepunkte des Sängers und Komponisten, sondern erzählt auch von seinen privaten Freuden und Sorgen. Anlässlich des zehnten Todestags von Udo Jürgens wurde Lisbeth Bischoffs Biographie „Udo Jürgens – Merci“ aktualisiert und neu aufgelegt. Die Neuauflage beinhaltet auch Erinnerungen von Udo Jürgens Bruder Manfred Bockelmann und seines langjährigen Textdichters Wolfgang Hofer.

Am Donnerstag, 18. April 2024, 19.30 Uhr, ist Lisbeth Bischoff zu Gast in der Bücherei Rohrbach, liest aus ihrer Biografie und erzählt von ihren persönlichen Begegnungen mit Udo Jürgens. Im Anschluss an die Lesung lädt das Büchereiteam zu einem kleinen Umtrunk. Um Anmeldung an rohrbach.buecherei@dornbirn.at oder T +43 664 476 16 93 wird gebeten.