Lisbeth Bischoff in der Bücherei Rohrbach

Am Donnerstag, 6. Oktober liest die Vorarlberger Autorin aus ihrem neuen Buch „Rückblick“.

Dornbirn. Wir alle machen uns ein bestimmtes Bild von Menschen, die im Rampenlicht stehen. Wir glauben, sie zu kennen, nur weil sie uns aus Tageszeitungen, Hochglanzmagazinen und von der Kinoleinwand entgegenlächeln, sich in Fernsehsendungen von der besten Seite zeigen und von Visagisten und Fotografen ins richtige Licht gerückt werden. Eine, die weiß, wie die Prominenz tickt, ist die Gesellschaftsjournalistin, VN-Kolumnistin und Adelsberichterstatterin Lisbeth Bischoff. Am Donnerstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr ist sie zu Gast in der Bücherei Rohrbach und präsentiert ihr neuestes Werk „Rückblick. Opernbälle, Modeshows und Menschenbilder“.