Lisa Feurstein auf dem Stockerl

Dornbirns Mountainbike-Nachwuchs startete mit den ersten Rennen.

Dornbirn. Der Mountainbike-Nachwuchs des RV Dornbirn kämpfte kürzlich in Hermagor und in Zadov (CZE) um die ersten Podestplätze. Die jungen Sportler durften nach einer langen Durststrecke nicht nur über die Rückkehr zu Wettkämpfen, sondern auch über hervorragende Leistungen und Platzierungen jubeln.

Ein besonders beeindruckendes Rennen lieferte Lisa Feurstein als Jahrgangjüngere in der U17-Klasse. Sie belegte am Ende den ausgezeichneten zweiten Rang. Alterskollege Laurin Nenning holte sich in einem spannenden Rennen den 9. Rang. In der Kategorie U13 konnte Paul Freuis eine tolle Leistung abrufen und sich über den 6. Platz freuen. Sein Bruder Jakob wurde 8. in der U9-Klasse.