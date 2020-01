Lions zurÃ¼ck auf SiegerstraÃŸe

Die Dornbirner Basketballer feierten einen 94:81 Heimerfolg.

Dornbirn . Nach der Niederlage im ersten Spiel des Jahres in Mistelbach, zeigten sich die Dornbirn Lions am Wochenende im Duell gegen die BBC Nord Dragons vor allem kämpferisch verbessert und feierten einen wichtigen Sieg.

Die Dornbirner zeigten sich dabei von der ersten Minute voll motiviert und gingen nach sieben Sanchez-Punkten und einem Medori-Korb schnell mit 9:0 in Führung. Auch Defensiv zeigten sich die Lions stark und ließen nichts zu – so leuchtete nach vier Minuten ein 14:0 von der Anzeigentafel der Messehalle. Die Gäste zeigten sich aber unbeeindruckt und fanden in weiterer Folge ins Spiel zurück. Nachdem die Dragons bis auf 34:36 heran gekommen waren, zog Lions Coach San Miguel die Notbremse und nahm ein Time-Out. Die restlichen fünf Minuten hielten die Löwen die Gäste auf Distanz und konnten mit einer knappen 46:43 Führung in die Halbzeit gehen.