Lions weiter ungeschlagen

Die Basketballer der Dornbirn Lions siegten auch bei den Mattersburg Rocks und blieben somit in dieser Saison ungeschlagen.

Dornbirn. Die Raiffeisen Dornbirn Lions setzten am Samstag ihren Erfolgslauf in der zweiten Basketball-Bundesliga eindrucksvoll mit einem 83:69 Erfolg in Mattersburg fort.

Starker Start der Lions

Die Dornbirner erwischten dabei in Mattersburg den besseren Start und führten nach drei Minuten bereits mit 13:5. Ein Timeout der Gastgeber brachte dann aber die Wende und mit einem 13:3-Run holten sich die Mattersburger bis zur siebten Minute die 18:15 Führung. Ander Arruti brachte in weiterer Folge allerdings mit sechs Punkten in Serie seine Mannschaft wieder in Front und sicherte den Dornbirnern die Führung nach dem ersten Abschnitt. Auch im zweiten Viertel schenkten sich beide Teams nichts und am Ende war es der spanische Pointguard Ander Arruti, der mit einem Dreier und zwei Freiwürfen die Dornbirn Lions mit einem 36:34 in die Pause führte.

Ander Arruti machte den Unterschied

Das Spiel ging weiter hin und her – nach einem 5:0 Start von Dornbirn in den dritten Abschnitt, bäumten sich die Hausherren wieder auf und nach einem 14:4-Lauf führten die Rocks zwei Minuten vor dem letzten Wechsel mit 52:48. Dornbirn konnte aber noch vor dem Wechsel das Spiel erneut drehen und ging so mit einem 58:54 ins letzte Viertel. Das Spiel blieb offen und in der 35. Minute leuchtete ein 66:66 von der Anzeigentafel. Dann machte Ander Arruti wieder den Unterschied und verschaffte seinem Team mit einem weiteren Dreipunkter wieder etwas Luft. Javier Medori verwandelte im nächsten Angriff zwei Freiwürfe und in der 38. Minute jagte Sebastian Gmeiner einen weiteren Dreier durch den Mattersburger Korb. Damit war der Widerstand der Rocks gebrochen und die Löwen blieben auch im vierten Saisonspiel unbesiegt.

Topspiel in der Messehalle

Dornbirn Headcoach Borja San Miguel zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit seiner Mannschaft: „Nach der langen Anreise hat das Team sich von der besten Seite gezeigt. Der Teamgeist war großartig und wir waren über 40 Minuten sehr fokussiert. Vor allem am Ende haben wir als Team sehr stark agiert und in einer der schwierigsten Hallen einen verdienten Sieg gefeiert“. Mit 25 Punkten, vier Rebounds, zwei Assists und makellosen sieben von sieben Treffern von der Freiwurflinie war Ander Arruti Dreh- und Angelpunkt seines Teams und somit auch klarer Spieler des Abends. Mit dem Erfolg bei Mattersburg blieben die Dornbirn Lions in der zweiten Basketball-Bundesliga in dieser Saison ungeschlagen und somit kommt es am kommenden Samstag in der Dornbirner Messehalle zum Topspiel gegen den ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer aus Mistelbach. MIMA

Mattersburg Rocks – Raiffeisen Dornbirn Lions 69:83 (18:21, 34:36, 54:56)

Lions: Arruti 25, Medori 16 (10 Reb), Gmeiner 13 (3 Dreier), Kevric 10, Sanchez 9, Bas 4, I. Dodig und V. Dodig je 3