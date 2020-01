Lions starteten mit Niederlage

Die Dornbirner Basketballer unterlagen zum Jahresauftakt in Mistelbach.

Die Dornbirner Basketballer starteten dabei stark in das erste Spiel des Jahres und führten nach acht Minuten bereits mit 22:12. Nach dem ersten Wechsel spielten die Mustangs aber deutlich konzentrierter auf und konnten so auf 28:31 verkürzen. Kurzzeitig gingen die Mistelbacher auch in Führung, ehe zwei Medori-Freiwürfe und ein Arruti-Dreier für die 46:42 Pausenführung der Dornbirner sorgte.

Nach der Pause fanden die Lions aber nicht mehr richtig ins Spiel und ermöglichten dem Gegner so ein leichtes Spiel – insgesamt erhielten die Löwen von den Mustangs 60 Punkte in 20 Minuten. Am Ende setzte es eine deutliche 71:102 Niederlage für die Dornbirn Lions und dementsprechend enttäuscht auch der sportliche Leiter der Dornbirner, Markus Mittelberger: „Es ist mir ein Rätsel, wie eine Mannschaft mit unseren Ansprüchen eine derartige Leistung abliefern kann. Da werden wir in der kommenden Woche einiges zu besprechen haben“. MIMA