Lions siegten im Westderby

Spannendes und emotionales Duell in der Messeballsporthalle.

In der 37. Minute holten sich die Lions durch einen Dreier von Ander Arruti die Führung zurück und auch Kapitän Sebi Gmeiner hatte noch nicht genug und sorgte mit einem Dreier zum 87:83 für die Vorentscheidung. Die Gäste aus Innsbruck kämpften aber zurück und schafften es, die Gastgeber vier Angriffe punktelos zu halten und das Spiel in die Verlängerung zu retten. Dort konnten die Raiders erneut in Führung gehen, doch die letzten Minuten gehörten dann ganz den Gastgebern. Valentin Dodig verwandelte zwei wichtige Freiwürfe, dann legten Javier Medori und Ander Arruti je einen Dreipunkter nach und die Partie war entschieden. „Es war ein fantastisches Westderby vor einer tollen Kulisse mit zwei Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben. Im letzten Viertel hat uns Sebi Gmeiner mit einer unglaublichen Leistung zurück ins Spiel gebracht und in der Overtime waren wir die abgebrühtere Mannschaft“, freute sich auch Markus Mittelberger von den Lions über den Heimerfolg. MIMA