Lions Niederlage bei den Piraten

Dornbirner Basketballer mussten sich in Klagenfurt knapp geschlagen geben.

Engagiert starteten die Dornbirner Basketballer ins Spiel bei den Piraten und konnten sich bis zum Mitte des zweiten Viertels eine 25:16 Führung heraus spielen. In weiterer Folge kam das Spiel der Lions aber etwas ins Stocken und die Piraten immer besser in Fahrt. Mit einem 19:4-Lauf drehten die Klagenfurter das Spiel und gingen bis zur Halbzeit mit 35:29 in Führung. Offensiv gelang den Löwen nicht mehr viel, trotzdem schafften es die Kärntner nicht, sich entscheidend abzusetzen.