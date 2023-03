Lions-Niederlage an alter Wirkungsstätte

In der Haselstauder Sporthalle mussten sich die Dornbirn Lions am Ende den Vienna Uniteds klar geschlagen geben.

Dornbirn . Aufgrund der Frühjahrsmesse mussten die Dornbirner Basketballer dabei ihr Play-off-Heimspiel in der Turnhalle der Mittelschule Haselstauden abhalten. In der ehemaligen Löwen-Heimat fehlten den Lions verletzungsbedingt allerdings zahlreiche Spieler und so hatte Coach Tsirogiannis das letzte Aufgebot zur Verfügung.

Nach der Pause wurden die Gäste allerdings immer stärker und der Druck immer größer. Dazu ließen beim Dornbirner Team auch die Kräfte langsam nach und so drehten die Wiener das Spiel noch vor dem letzten Abschnitt in eine 71:68-Führung. Für die Entscheidung im Spiel sorgten die Gäste dann mit einem 12:0-Lauf, von dem sich die Löwen nicht mehr erholten. Am Ende mussten die Dornbirner dem hohen Tempo und der kurzen Wechselbank Tribut zollen und sich schlussendlich klar mit 77:107 geschlagen geben. „Ich muss dieser Mannschaft wirklich höchsten Respekt zollen. Sie hat heute wieder gezeigt, was für eine unglaubliche Moral in ihr steckt und mit welcher Unerschrockenheit sie trotz aller Widrigkeiten auf dem Parkett steht. Das macht uns alle stolz und optimistisch, weil die Mannschaft eine Leidenschaft zeigt, die man so nicht trainieren kann“, so Lions-Manager Markus Mittelberger nach dem Spiel. MIMA