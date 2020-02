Lions mit Last-Minute Sieg

In einem Herzschlagfinale sicherten sich die Dornbirn Lions noch Platz 2.

Dornbirn . Im letzten Grunddurchgangsspiel der zweiten Basketball Bundesliga ging es für die Dornbirn Lions am vergangenen Samstag gegen die Fürstenfeld Panthers und in einem wahren Krimi konnten die Messestädter einen knappen Erfolg einfahren.

Der dritte Abschnitt gehörte dann den Gästen aus der Steiermark – binnen fünf Minuten legten die Panthers einen 4:20-Lauf aufs Parkett der Ballsporthalle und führten plötzlich mit 50:61. Doch in weiterer Folge brach Ander Arruti die Korbsperre und nach einem 7:0-Run der Lions waren die Heimischen bis zum Viertelende wieder auf 64:68 dran. Im letzten Abschnitt verkürzte Javier Medori mit einem Dreipunktespiel auf 73:74 und zwei Minuten später jagte Sebi Gmeiner einen seiner insgesamt vier Dreipunkter zur 76:75-Führung durch den gegnerischen Korb. Die Stimmung in der Messehalle auf dem Höhepunkte und als Ander Arruti in der 39. Minute ebenfalls per Dreipunkter auf 86:82 stellte, schien das Spiel gelaufen.