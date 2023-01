Lions machen im letzten Viertel alles klar

Dornbirns Basketballer gewinnen gegen die Upper Austrian Ballers.

Die Gastgeber begannen stark und führten schnell mit 7:3. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und holten sich nach einem 6:16-Lauf eine 13:19-Führung. Daraufhin reagierten die Dornbirner sofort und bis zur ersten Viertelpause lagen sie wieder 25:22 in Führung. Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Löwen das Spiel, ohne sich aber entscheidend absetzen zu können. In der 18. Minute stand es 45:42, dann drehten die jungen Oberösterreicher allerdings auf, jagten drei Dreipunkter in Serie durch den Lions-Korb und gingen mit einem 47:51 in die Pause.