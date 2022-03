Lions lassen Chance auf frühzeitige Play-Off-Qualifikation aus

Dornbirns Basketballer verlieren im Tirol.

Dornbirn. Die Raiffeisen Dornbirn Lions starteten vergangenes Wochenende mit großen Hindernissen in den Spieltag. Zunächst standen die Messestädter in einem Mega-Stau vor dem Arlbergtunnel und benötigten für die Strecke Dornbirn – Langen a. A. unglaubliche dreieinhalb Stunden.

Das Spiel gegen Kufstein begann schließlich mit einer halbstündigen Verspätung und die Löwen waren offenbar nicht mit allen Sinnen auf dem Parkett. Nach einem guten Beginn – die Dornbirner führten in der 3. Minute noch 8:5 – übernahmen dann die Gastgeber das Kommando. Zunächst holten sie sich bis zum Viertelende eine 21:14-Führung, dann wurden die Dornbirner im zweiten Viertel überrollt. Zur Pause leuchtete ein ernüchterndes 25:47 von der Anzeigetafel. Bis dahin trafen die Mannen von Coach Tsirogiannis lediglich 2 von 15 Versuchen von der Dreierlinie.

Nach der Pause kamen die Lions dann aber endlich ins Spiel. Bis zum Viertelende verkürzten sie auf 50:64. In der 36. Minute beendeten sie dann einen 8:0-Lauf und waren beim Stand von 65:71 plötzlich wieder im Spiel. Die Gastgeber wackelten zwar, aber fielen nicht. Sie konterten ebenfalls mit einem 5:0-Lauf und entschieden so das Spiel am Ende verdientermaßen für sich.