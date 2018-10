Lions kochen für Special Olympics

Dornbirner Basketballclub kocht gemeinsam mit Profiköchen für einen guten Zweck.

Spieler des Dornbirner Basketballclubs stehen am Donnerstag, den 11. Oktober ab 19 Uhr bei Burgl‘s Reformkost gemeinsam mit Michael Forster vom Spielboden und Manuel Sönser von der Hohentwiel auf der Show-Kochbühne. Mit dem Erlös werden 13 Vorarlberger Sportler mit Handicaps bei ihrer Teilnahme an den Special Olympics 2019 in Abu Dhabi unterstützt. Der Einsatz für das dreigängige Menü inklusive Pfanner-Getränke und Freikarte für das nächste Heimspiel der Lions in der Messehalle in Dornbirn beträgt 60 Euro.