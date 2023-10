Lions Club Vorarlberg sponsert Alterssimulationsanzug GERT

Selbsterfahrung und Sensibilisierung ist ein Schwerpunkt der vielfältigen Angebote des ÖZIV-Landesverband Vorarlberg, Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen.

Der Lions Club Vorarlberg ermöglichte nun durch die Finanzierung eines GERT samt Zubehör, dass der ÖZIV Landesverband Vorarlberg seine Sensibilisierungs-Inhalte auch in diesem Bereich erweitern kann. Am 19.9.2023 fand im ÖZIV Landessekretariat die offizielle Übergabe des GERT durch Lions Club Präsident DI Johannes Collini und Lions Club Mitglied Dr. Thomas Winsauer an ÖZIV Präsidentin Karin Stöckler mit Team statt.