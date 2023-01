Linz schickt die Pioneers ohne Punkte nach Hause

Beim dritten Aufeinandertreffer zwischen den Black Wings und den Pioneers setzen sich die Stahlstädter klar mit 5:0 durch.

Punkte bleiben in der Stahlstadt

Das erste Drittel verlief spielerisch ziemlich ausgeglichen, Schumnig brachte die Hausherren in der 18. Spielminute dann in Front. Die beste Chance für die Vorarlberger fand Macierzynski vor, der die Scheibe im Alleingang aber nicht an Höneckl vorbeibrachte.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Haga dann zunächst auf 2:0 (25.), in der Schlussphase des Mitteldrittels sorgten die Linzer dann endgültig für klare Verhältnisse. Stuart (37.) und erneut Schumnig (38.) stellten den 4:0-Zwischenstand nach 40 Minuten her.

Knott traf im Schlussabschnitt schließlich zum 5:0-Endstand, Pioneers-Keeper Caffi konnte in weiterer Folge eine noch höhere Niederlage abwenden. Unter anderem wehrte der Schlussmann einen Penalty von Knott ab, ein vermeintlicher Treffer von Haga zählte nicht. Die Vorarlberger müssen die Heimreise ins Ländle also ohne Zähler antreten, am Freitag kommt es in der Vorarlberghalle zum Duell mit Rekordmeister KAC.