Lindaupark: 13-Jährige klauen Schmuck, Kosmetik und Kleidung

Zwei 13-Jährige wurden in Lindau beim Diebstahl erwischt. Die Polizei stellte Waren im Gesamtwert von 360 Euro sicher.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr erwischte ein Ladendetektiv in einer Drogerie im Lindaupark zwei 13-Jährige beim Diebstahl von Schmuck und Kosmetikartikeln. Die Jugendlichen hatten Waren im Wert von 80 Euro eingesteckt. Nachdem die Polizei eintraf, kam heraus, dass die beiden Mädchen auch in anderen Bekleidungsgeschäften zugeschlagen hatten.